खादी ग्रामोद्योग संघ की संपत्ति में भ्रष्टाचार की होगी जांच, मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने दिए आदेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Khadi Gramodyog: बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में अनियिमितता और भ्रष्टाचार के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है।

आयुक्त ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश एसडीओ पूर्वी और मुशहरी के अंचलाधिकारी को दिया है। दोनों अधिकारियों को 12 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

अवैध निर्माण को लेकर सवाल

बिना वैध बोर्ड के अवैध निर्माण बिहार खादी ग्रामोद्योग की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर पूर्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भी सवाल उठाया था।

आयोग के अनुसार वर्तमान में बिहार खादी ग्रामोद्योग का कोई वैध नियामक मंडल (बोर्ड) अस्तित्व में नहीं है। इसके बावजूद जमीन पर विवाह भवन और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं।

निर्माण पर रोक की मांग

निजी स्कूल और मैरिज हॉल पर सवाल मुशहरी के मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह ने आयुक्त को आवेदन देकर खादी संघ की जमीन पर अवैध सेलिब्रेशन हॉल और मैरिज हॉल के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी।