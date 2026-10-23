मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर-1 को तोड़ने की तैयारी पूरी, छठ के बाद रेलवे लेगा बड़ा ब्लॉक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। RLDA Railway Officers Meeting Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर जंक्शन के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास कार्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या-एक पर प्रस्तावित निर्माण कार्य के तहत तोड़फोड़ की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि, यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए छठ महापर्व के ठीक बाद इस संबंध में रेलवे द्वारा ब्लॉक लिया जाएगा।

इस पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) और वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है।

सीटीबी निरीक्षण के दौरान आया प्रस्ताव

गुरुवार को 'रेल जन संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे पूर्व मध्य रेल के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक (PCMM) राजेश बंसल और समस्तीपुर के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) सन्नी सिन्हा समेत अन्य प्रमुख अधिकारियों ने कार्यक्रम के बाद कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग (CTB) का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के वक्त प्लेटफार्म संख्या-1 पर प्रस्तावित तोड़फोड़ और आगामी निर्माण कार्यों की रूपरेखा पर गहन चर्चा की गई।

छठ की भीड़ के कारण फैसला टला रेल अधिकारियों के मुताबिक, आगामी छठ महापर्व को देखते हुए इन दिनों जंक्शन पर यात्रियों का भारी दबाव और आवाजाही बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्लेटफार्म संख्या-1 पर ब्लॉक लेकर तोड़फोड़ का काम शुरू करने के निर्णय को स्थगित रखा गया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्व का हुजूम छंटने के बाद ही विधिवत ब्लॉक लेकर इस कार्य को जमीन पर उतारा जाएगा।