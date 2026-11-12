मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बदलने लगी व्यवस्था, होल्डिंग एरिया में बिछेगी कालीन और होगी बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Junction Crowd Management: छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जंक्शन के होल्डिंग एरिया में कालीन बिछाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं।

डीआरएम ने किया निरीक्षण डीआरएम ने नॉर्थ और साउथ साइड बने दोनों होल्डिंग एरिया का जायजा लिया और यात्रियों की आवाजाही को परखा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि होल्डिंग एरिया में यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।