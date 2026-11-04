मुजफ्फरपुर में एकीकृत कृषि केंद्र की तैयारी, किसानों को मिलेगी ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग, आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Integrated Agriculture Center Muzaffarpur: जिले में कृषि यांत्रिकीकरण को एक नई दिशा देने के लिए प्रशासनिक पहल तेज कर दी गई है।

जिले के किसानों और ग्रामीण युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से सीधे जोड़ने के लिए एक एकीकृत कृषि केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

इस प्रस्तावित केंद्र में कृषि यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण एवं मरम्मत केंद्र के साथ-साथ एक लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की जाएगी।

मांगा विस्तृत प्रस्ताव

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के अपर निदेशक कृषि अभियंत्रण शशि शेखर मंडल ने जिला कृषि अभियंत्रण कार्यालय को पत्र भेजकर इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मांगा है।

प्रस्तावित केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों और युवाओं को आधुनिक कृषि यंत्रों के संचालन, सही रखरखाव और मरम्मत का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है।

इसके साथ ही कृषि कार्यों में आधुनिक ड्रोन तकनीक के उपयोग की पूरी जानकारी और प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

स्थानीय स्तर पर सुविधा

इस केंद्र के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही कृषि यंत्रों की मरम्मत की सीधी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों को अपने आधुनिक कृषि उपकरणों की खराबी दूर कराने के लिए दूर-दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।