मुजफ्फरपुर में अगरबत्ती से महकेगी समृद्धि, महवल में लेदर उद्योग खोलेगा खुशहाली के द्वार

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Industrial Development Bihar: जिले में औद्योगिक गतिविधियों को पंख लगाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में दो नई बड़ी इकाइयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है।

महवल औद्योगिक क्षेत्र में लेदर बैग और बेल्ट बनाने की अत्याधुनिक फैक्ट्री लगाई जाएगी, जबकि बेला औद्योगिक क्षेत्र में अगरबत्ती निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। इससे जिले में नए उद्योगों के विकास और निवेश को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है।

डीईवी हैंडीक्राफ्ट्स और दीपव्रत प्रोडक्ट्स को मंजूरी उद्योग विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मेसर्स डीईवी हैंडीक्राफ्ट्स द्वारा महवल में लेदर बैग और बेल्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं, मेसर्स दीपव्रत प्रोडक्ट्स बेला औद्योगिक क्षेत्र में अगरबत्ती निर्माण इकाई स्थापित करेगी।