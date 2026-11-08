दीपावली और छठ पर इमरजेंसी को लेकर न लें टेंशन, मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे डॉक्टर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Health Department: दीपावली और छठ के त्योहारों पर निजी क्लीनिकों और चिकित्सा व्यवस्था के अक्सर सुस्त रहने से लोगों की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन इस बार घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी स्वास्थ्य इमरजेंसी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव रवि कुमार के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच, सदर अस्पताल समेत सभी सीएचसी और पीएचसी में 24×7 आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पूरी क्षमता के साथ सक्रिय कर दी गई है।

पुख्ता चिकित्सीय इंतजाम त्योहारों के इस उल्लास भरे माहौल में दुर्घटनाओं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं, एंटी-स्नेक वेनम, आईवी फ्लूइड्स और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगी।

इसके साथ ही संभावित हादसों और आग से बचाव के लिए सभी अस्पतालों में विशेष बर्न वार्ड आरक्षित रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं ताकि पीड़ित का तुरंत और सही इलाज हो सके। एम्बुलेंस और ब्लड बैंक आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए 102 एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह सतर्क रखा गया है। इन एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण, फर्स्ट एड किट और पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।