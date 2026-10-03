मुजफ्फरपुर में GNM की छात्रा ने हॉस्टल में किया आत्महत्या का प्रयास, वार्डन पर प्रताड़ना का आरोप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम कालेज के छात्रावास में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब सेकेंड इयर की एक छात्रा ने अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां खा लीं। छात्रा की तबीयत बिगड़ते ही हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया।

आनन-फानन में सहपाठियों और हॉस्टल प्रबंधन के सहयोग से उसे इलाज के लिए तुरंत एसकेएमसीएच लाया गया। छात्रा की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सक ने उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया है, जहां वह फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।