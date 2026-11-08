रबी सीजन में नहीं होगी उर्वरक की किल्लत, मुजफ्फरपुर में कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीम गठित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Rabi Season Fertilizer Shortage: रबी मौसम में किसानों को उर्वरक की किल्लत और कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने पूरी तरह सख्ती बढ़ा दी है।

किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और पूरे वितरण तंत्र पर पैनी निगरानी रखने के लिए जिलास्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

यह विशेष दल जिले के विभिन्न प्रखंडों में उर्वरक बिक्री और वितरण व्यवस्था की औचक जांच करेगा।

विशेष जांच टीम

जिला कृषि पदाधिकारी भारत भूषण ने स्पष्ट किया है कि अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए गठित जांच दल में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (पश्चिमी) मुकेश कुमार, सहायक निदेशक (रसायन) दीपक कुमार और सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) शाहिद जमाल को शामिल किया गया है।

अधिकारियों का सहयोग

विभाग की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि समन्वयक इस जांच दल को पूरा सहयोग करेंगे।

किसी भी प्रखंड से उर्वरक की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना मिलते ही यह टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी। जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को राहत

कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य रबी फसलों की बुआई के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना है।

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, जिससे किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

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