अब किसानों को खाद के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, एप से घर बैठे कर सकेंगे बुकिंग

जागरण संवाददाता, कसया। उर्वरक के लिए समितियों पर लगने वाली लंबी कतार नहीं दिखेगी। इससे किसानों की परेशानी दूर होगी तो कालाबाजारी पर अंकुश भी लगेगा। सरकार ने उर्वरक सेतु एप शुरू किया है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे अपनी जरूरत के अनुसार बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए सचिवों को एप के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवंबर के प्रथम सप्ताह से इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।

किसानों को खेती के समय खाद के लिए समितियों का चक्कर काटने के साथ लाइन लगाकर धक्का-मुक्की करनी पड़ती थी। अब उन्हें इससे छुटकारा मिलेगा। एप के माध्यम से किसान को समिति पर जाने से पहले ही खाद की उपलब्धता और निर्धारित मात्रा की जानकारी मिल सकेगी। कृषि योग्य भूमि के आधार पर उर्वरक की सीमा तय होगी।

बुकिंग के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जरूरत से अधिक खाद लेने और कालाबाजारी पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। जिन किसानों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, वह सहज जन सेवा केंद्र अथवा विभागीय कर्मचारियों के मदद से पंजीकरण और बुकिंग करा सकेंगे।