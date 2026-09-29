Success Story: तीसरे प्रयास में राजू ने क्रैक किया NEET, मुजफ्फरपुर के किसान का बेटा SKMCH में पढ़ेगा MBBS

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Farmer Son Neet Success Story: साफ लेकिन बिना आइरन का सफेद कुर्ता, गले में लिपटा गमछा और आंखों पर मोटा चश्मा।

सोमवार को जब एक अधेड़ पिता श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय (SKMCH)की काउंसलिंग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा था।

आंखों के कोरों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। यह कहानी है औराई प्रखंड के बेदौल गांव निवासी साधारण किसान हरिचंद्र राय और उनके सबसे छोटे बेटे राजू कुमार की, जिसने अभावों की बेड़ियों को तोड़कर डॉक्टर बनने का सपना साकार कर दिखाया है।

पिता बने सबसे बड़ी ढाल हरिचंद्र राय के पास जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन महज चार एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इसी छोटी सी खेती के बल पर उन्होंने चार बेटियों और दो बेटों समेत आठ सदस्यों के बड़े परिवार का पेट पाला। घर के बड़े बेटे ने परिवार का हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई के बाद एक निजी कंपनी में नौकरी पकड़ ली।

घर में सबसे छोटे राजू का मन हमेशा पढ़ाई में लगता था। परिवार पर आर्थिक तंगी का भारी बोझ होने के बावजूद पिता ने कभी राजू के हौसले को टूटने नहीं दिया। विफलता से न टूटने का मिला पाठ गांव के स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही राजू के मन में डॉक्टर बनने की अलख जगी थी। संत प्रेम भिक्षु महाविद्यालय से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद राजू ने नीट की तैयारी के लिए कोटा जाने की जिद की।

पिता ने खेतों में दिन-रात पसीना बहाकर बेटे को कोटा भेजा, लेकिन शुरुआती दो प्रयासों में राजू को असफलता का सामना करना पड़ा। दो बार की नाकामी से राजू पर दबाव बढ़ा, लेकिन पिता चट्टान की तरह उसके पीछे खड़े रहे और हौसला बढ़ाते रहे।