मुजफ्फरपुर के SKMCH में MBBS की 111 खाली सीटों पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू, 15 का दाखिला

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। SKMCH Muzaffarpur MBBS Admission 2026: श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय (SKMCH) में नीट यूजी सत्र 2026-27 के तहत बिहार राज्य कोटे की सीटों पर सोमवार से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित सेकंड राउंड काउंसलिंग के पहले दिन कुल 15 छात्र-छात्राओं ने अपना नामांकन दर्ज कराया।

111 सीटों पर दाखिला

इस सत्र में स्टेट कोटा के तहत आवंटित कुल 123 सीटों पर दाखिला लिया जाना है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में मात्र 12 अभ्यर्थियों ने ही नामांकन लिया था, जिसके बाद 111 सीटें रिक्त रह गई थीं।