एसकेएमसीएच में MBBS के लिए दाखिला तेज, स्टेट कोटा की 111 सीटों पर 29 तक मौका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। SKMCH Muzaffarpur MBBS Admission: श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय (SKMCH) में एमबीबीएस सत्र 2026-27 में नामांकन की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है।

ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल नॉमिनी की सीटों पर काउंसिलिंग के बाद अब महाविद्यालय में स्टेट कोटा के तहत सेकंड राउंड का नामांकन 26 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद से मिली मेधा सूची के आधार पर नामांकन को लेकर कालेज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कुल 150 सीटें

प्राचार्य डॉ. कुमारी विभा ने बताया कि सत्र 2026-27 के लिए कुल 150 सीटों पर नामांकन होना है।

इसमें स्टेट कोटा की 123 सीटें, ऑल इंडिया कोटा की 23 सीटें और सेंट्रल नॉमिनी की चार सीटें निर्धारित हैं। नामांकन प्रभारी डॉ. मिलन ने रिक्त सीटों की स्क्रूटनी कर सूची सौंपी है।

स्टेट कोटा का गणित

स्टेट कोटा के तहत कुल निर्धारित 123 सीटें हैं। इसमें से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद मात्र 12 छात्रों ने ही अब तक नामांकन लिया है।

इस प्रकार स्टेट कोटा के तहत अब भी 111 सीटें रिक्त हैं, जिन पर आगामी 29 सितंबर तक सेकंड राउंड के तहत दाखिला लिया जाएगा।

ऑल इंडिया कोटा

प्राचार्य ने बताया कि ऑल इंडिया कोटा की कुल 23 सीटों के लिए आयोजित सेकंड राउंड काउंसलिंग की समाप्ति के बाद अब मात्र 4 सीटें खाली रह गई हैं। इसमें 19 छात्रों ने अपना दाखिला सुरक्षित करा लिया है।