NEET PG 2026 में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज का जलवा, 8 छात्र बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। परीक्षा में संस्थान के कई छात्र-छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल कर कॉलेज का नाम पूरे देश में रोशन किया है।

सफल अभ्यर्थियों में डॉ. एमडी सैफ अली ने आल इंडिया 408वीं रैंक हासिल कर संस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं, डॉ. जिज्ञासा सिन्हा भी पीछे नहीं रहीं और उन्होंने 855वां स्थान हासिल कर अपनी मेधा का परिचय दिया।

इसके अलावा डॉ. ऋषिकेश ने 1008वीं, डॉ. प्रतीक कुमार ने 3100वीं और डॉ. ओम प्रकाश ने 4175वीं रैंक प्राप्त की है। संस्थान के शुभम सौरभ को 7000वीं, अमन राज को 11 हजारवीं और डॉ. गौसुल आजम को अखिल भारतीय स्तर पर 15 हजारवीं रैंक मिली है।