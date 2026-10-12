मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा की नई गाइडलाइन, DJ पर रोक, CCTV जरूरी, स्कार्ट पार्टी की निगरानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला शांति समिति की बैठक जिलाधिकारी कुमार गौरव व वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई।

सभी आयोजन समितियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उनके सुझावों से अवगत हुए। साथ ही उन्हें सरकार के आदेश, जन सुरक्षा के मापदंडों, यातायात प्रबंधन सहित जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी गई।

कहा गया कि दुर्गा पूजा में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और विसर्जन जुलूस स्कार्ट पार्टी की निगरानी में निकलेंगे। जुलूस का मार्ग परंपरागत रहेगा। इसे बदला नहीं जाएगा।

इंटरनेट मीडिया मानिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील रखें। अफवाहों का त्वरित खंडन करने को कहा गया। आयोजन व पंडाल की अनुज्ञप्ति में ही यह शर्त होगी कि आयोजक पूजा पंडालों में चिह्नित स्थानों पर सीसी कैमरा लगाएंगे ताकि भीड़ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।