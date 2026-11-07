मुजफ्फरपुर में दीपावली बाजार में करोड़ों का कारोबार, आभूषण मिठाई और इलेक्ट्रिक दीयों की धूम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Diwali Market Business: दीपावली के बाजार में इस बार परंपरा और आधुनिकता के बीच कारोबार का बड़ा अंतर नजर आया।

घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीयों की जगह बिजली और पानी से चलने वाले आकर्षक दीयों तथा रंग-बिरंगी एलईडी झालरों की मांग अधिक रही।

छोटे कारोबारियों की बढ़ी चिंता

बदलती पसंद का सीधा असर फुटपाथ पर मिट्टी के दीये बेचने वाले कुम्हारों और छोटे दुकानदारों पर पड़ा है।

मिट्टी के दीये बेचने वाली मीना कुमारी ने बताया कि 10 हजार रुपये की पूंजी लगाई थी, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। परिवार के सदस्य दुकान पर डटे हैं और अंतिम समय में बिक्री की आस लगाए हैं।

इलेक्ट्रिक सजावटी सामान की धूम दूसरी ओर इलेक्ट्रिक सजावटी सामान के कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। कम बिजली खपत, बार-बार इस्तेमाल और आकर्षक रोशनी के कारण लोग पानी से जलने वाले दीये, फव्वारे वाली लाइटें, एलईडी झालर और रंग बदलने वाले लैंप खूब पसंद कर रहे हैं।

फूल और कपड़ा बाजार में रौनक दीपावली को लेकर फूल बाजार में गेंदे की माला, कमल और गुलाब की मांग चरम पर रही। वहीं कपड़ा बाजार में नए परिधान, साड़ी, कुर्ता-पायजामा और बच्चों के कपड़ों की जमकर खरीदारी हुई। मिठाई, ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक, पूजा सामग्री और बर्तन दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी।