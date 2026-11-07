दीपावली पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग का अद्भुत संयोग, सिंह लग्न की पूजा से बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। Diwali Puja Subh Muhurat: ग्रहों के अद्भुत संयोग में 8 नवंबर रविवार को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा।

कार्तिक अमावस्या तिथि रविवार को दिन में 10:50 बजे से शुरू होकर सोमवार दिन में 11:20 बजे तक रहेगी। इस दिन स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के विशेष संयोग में मां लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होगा।

स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन

पंडित प्रभात मिश्र के अनुसार स्थिर लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है।

पूजा के लिए कुंभ लग्न दिन में 1:12 से 2:53 और वृष लग्न शाम 5:58 से 7:54 बजे तक रहेगा। मध्य रात्रि 12:05 से 2:19 बजे तक सिंह लग्न का विशेष मुहूर्त रहेगा।

सिंह लग्न का विशेष महत्व

अमावस्या की घनी रात्रि में सिंह लग्न का मिलना महालक्ष्मी पूजन के लिए सोने पर सुहागा माना जाता है। इस दौरान लक्ष्मी-गणेश के साथ इंद्र, सरस्वती, कुबेर और मां काली की पूजा से मांगलिक कार्यों की सिद्धि होती है। भक्त अपनी राशि और ग्रहों की अनुकूलता के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए अर्चना करेंगे।

श्रीयंत्र स्थापना का फलदायी विधान दीपावली के दिन स्फटिक या पारद श्रीयंत्र की स्थापना और षोडशोपचार पूजन अत्यंत लाभकारी होता है। केसरयुक्त गोदुग्ध से श्रीयंत्र का अभिषेक करते हुए श्रीमंत्र का जाप करना चाहिए। जिस घर या प्रतिष्ठान में श्रीयंत्र का नित्य पूजन होता है, वहां कभी धन का अभाव नहीं रहता।