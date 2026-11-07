Diwali 2026: दीपावली पर कितने बजे खुलेगा बाजार, क्या उस दिन कर सकते हैं SIP?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2026: भारत के शेयर बाजार इस सप्ताह तूफानी तेजी के साथ बंद हुए थे। शुक्रवार को सेंसेक्स 1,718.01 अंक चढ़कर 81,028.02 पर बंद हुआ तो निफ्टी 493.75 अंक चढ़कर 25,030.35 पर बंद हुआ। दीवाली से पहले इस तेजी ने निवेशकों में अलग ही उत्साह पैदा कर दिया। ऐसे में निवेशकों को उम्मीद है कि शायद दीपावली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर भी यही तेजी जारी रह सकती है। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग कितनी है और क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में आप SIP कर सकते हैं या नहीं। आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं।

दीपावली पर कितने बजे खुलेगा बाजार? इस बार दीवाली का त्योहार 8 नवंबर को पढ़ रहा है। इस दिन रविवार है और रविवार को भारतीय शेयर बाजार बंद रहते हैं। लेकिन दीपावली होने के चलते बाजार कुछ घंटों के लिए खुलेगा। और इस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर होगी।

दीवाली पर 'मुहूर्त ट्रेडिंग' दोपहर 2:05 बजे शुरू होगी और दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी। लाइव ट्रेडिंग सत्र के अलावा, दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे के बीच एक 'ब्लॉक डील' सत्र भी होगा। प्री-ओपन ऑर्डर एंट्री सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा और दोपहर 2:10 बजे समाप्त होगा। प्री-मार्केट सेशन में लिमिट और मार्केट, दोनों तरह के ऑर्डर के लिए ऑर्डर एंट्री, उनमें बदलाव (मॉडिफिकेशन) और उन्हें रद्द (कैंसिलेशन) करने की सुविधा होगी।

इसके बाद, दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे तक प्री-ओपन (ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन) का समय होगा। इसके बाद, दोपहर 2:17 बजे से 2:20 बजे तक प्री-ओपन बफर पीरियड होगा। और दोपहर 2:20 से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग होगी।