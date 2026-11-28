संवाद सहयोगी, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। बिट क्वाइन में बड़े निवेश और हवाला के पैसों के लेनदेन की सूचना पर दिल्ली से आई जांच एजेंसी की टीम ने मुजफ्फरपुर में 24 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की।

सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा से दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हालांकि, जांच के दौरान बिट क्वाइन में निवेश से जुड़े ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर दोनों को छोड़ दिया गया। शहर के कई इलाकों में जांच के बाद शनिवार को टीम दिल्ली लौट गई।

हवाला के लेनदेन का मिला था इनपुट बताया गया कि जांच एजेंसी को इनपुट मिला था कि बिट क्वाइन के माध्यम से हवाला के पैसों का लेनदेन किया जा रहा है। इसमें बड़े स्तर पर निवेश भी किया गया है। इस सूचना के आधार पर दिल्ली से टीम शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। यहां वरीय पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद सदर थाना पुलिस के सहयोग से खबड़ा में छापेमारी की गई।

दो युवकों से की गई पूछताछ छापेमारी के दौरान टीम ने खबड़ा से दो युवकों को हिरासत में लिया। दोनों से बिट क्वाइन में निवेश और कथित लेनदेन को लेकर पूछताछ की गई। जांच के दौरान निवेश से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर शनिवार को दोनों को छोड़ दिया गया।

शहर के कई इलाकों में खंगाले गए ठिकाने जांच एजेंसी की टीम ने खबड़ा के अलावा शहर के अलग-अलग इलाकों में भी छापेमारी की। करीब 24 घंटे से अधिक समय तक जांच और पूछताछ का सिलसिला चला। हालांकि, जिस मामले को लेकर टीम मुजफ्फरपुर पहुंची थी, उससे संबंधित ठोस जानकारी सामने नहीं आई।