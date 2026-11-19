संवाद सहयोगी, औराई (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Aurai Crime News: मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में किराये के मकान में रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने पड़ोसी और उसके बड़े भाई पर अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है।

पीड़िता दो बच्चों की मां है और उसका पति मुंबई में निजी नौकरी करता है। इस मामले में महिला ने वरीय पुलिस अधिकारियों और औराई थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग महिला के अनुसार, पड़ोसी ने नहाते समय उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर जबरन यौन शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस घटना की जानकारी आरोपित के बड़े भाई को दी, तो उसने भी उसी वीडियो के जरिए धमकी दी और उसका यौन शोषण किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपितों ने उसके खाते से 80 हजार रुपये भी ऐंठ लिए।