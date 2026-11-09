काशी तमिल संगमम के लिए MIT के छात्रों की होगी स्क्रीनिंग, 18 नवंबर को होगा चयन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Kashi Tamil Sangam 5.0: काशी तमिल संगमम 5.0 में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के छात्र हिस्सा लेंगे।

इसके लिए संस्थान स्तर पर विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कालेज प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन जरूरी

इच्छुक छात्र-छात्राओं को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से एक विशेष लिंक जारी किया गया है। संगमम में हिस्सा लेने के लिए कॉलेज स्तर पर एसेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

अंग्रेजी में परीक्षा इस आधार पर संस्थान से केवल एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ तिरुक्कुरल के आधार पर ही छात्र का एसेसमेंट किया जाएगा। यह पूरी परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में ही आयोजित होगी।