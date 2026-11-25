जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एमआईटी में रैंगिंग से लेकर जूनियर के साथ मारपीट व धमकाने का मामला शांत नहीं हो रहा है। कालेज कैंपस में एक बार फिर सीनियर छात्रों ने जूनियर की रैगिंग की और उन्हें धमकाया।

फार्मेसी के जूनियर छात्रों को सीनियर ने डराया-धमकाया और कालर पकड़ लिया। उन्हें बाल छोटे रखने का दबाव बनाते हुए धमकी दी।

पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत यूजीसी के एंटी रैगिंग सेल से की है। इस आधार पर सेल ने एमआइटी को पत्र भेजकर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट से अवगत कराने के लिए पत्र भेजा है।

बताया जा रहा है कि फार्मेसी के जूनियर छात्रों के साथ सरेआम धमकी व बदसलूकी की घटना रविवार को हुई। उस दिन कालेज में एलुमनी मीट का आयोजन था। इसी कारण कैंपस में बच्चे पहुंचे थे।

अचनाक कुछ सीनियर छात्र विभाग में पहुंचे और जूनियर छात्रों को जबरन रोकते हुए धमकाने लगे। इस बीच एक जूनियर छात्र को बाल छोटे रखने के लिए धमकाया।

जब वह बचकर निकलने की कोशिश करने लगा तो सीनियर छात्रों ने उसका कालर पकड़ते हुए रोका और धमकी दी। बताते हैं कि कालेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद हरकत में आते हुए पत्र जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि पीड़ित छात्र पहुंचकर घटना की शिकायत कर सकते हैं। इस आधार पर कालेज में एंटी रैगिंग सेल की बैठक होगी और इसमें मामले की सुनवाई होगी। अगर पीड़ित छात्र दोषी की पहचान करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी कराई जाएगी।