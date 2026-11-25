जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन यूथ फेस्टिवल में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम फरवरी में हिस्सा लेगी। अगले माह विभिन्न विधाओं के लिए ट्रायल के आधार पर विश्वविद्यालय टीम का गठन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की ओर से तीन से चार दिनों के लिए सेलेक्शन ट्रायल रखा जाएगा। विभिन्न विधाओं के लिए आयोजित ट्रायल में कालेजों से लेकर पीजी विभागों के विद्यार्थी शामिल होंगे।

पहले प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर में होना था, लेकिन एआइयू की ओर से तिथि विस्तारित की गई है। इसकी जानकारी बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों को दी गई है।

ट्रायल के लिए कालेजों में की सांस्कृतिक टीम से जुड़कर छात्र-छात्राओं ने तैयारी शुरू कर दी है। ईस्ट जोन के लिए कोई भी विश्वविद्यालय अधिकतम 60 सदस्यों की टीम भेज सकता है। इसके लिए प्रति सदस्य 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।