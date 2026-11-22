जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। MIT Muzaffarpur Alumni Meet 2026: एमआइटी में वर्षों बाद पूर्ववर्ती छात्र जुटे तो कॉलेज कैंपस की यादें ताजा हो गईं।

बरसों बाद मिल रहे कई सहपाठी एक दूसरे के बदले हुलिए और सफेद बालों को देखकर पहले तो कुछ पल ठिठके, लेकिन पुरानी आवाजें और निकनेम सुनते ही चेहरों पर मुस्कान खिल गई। पहचान होते ही लोग गले मिले और कैंपस में दशकों पुराने बेफिक्र ठहाके गूंजने लगे।

कॉलेज के किस्से और उत्सव एमआइटी में आयोजित एलुमनी मीट में 1966, 1976 और 2001 बैच के पूर्ववर्ती छात्र पहुंचे थे। दोस्तों की टोली के साथ शहर के सिनेमाघरों में फर्स्ट शो देखने, परीक्षा से एक रात पहले ग्रुप स्टडी और कैंटीन की उधारी के किस्सों पर खूब ठहाके लगे। एमआइटी एलुमनी एसोसिएशन मीटा की ओर से कनेक्शन 2026 के तहत डायमंड, गोल्डन और सिल्वर जुबली उत्सव मनाया गया।

सम्मान व योगदान की चर्चा समारोह में सिविल ब्रांच के 1961 बैच के पूर्ववर्ती छात्र रामाशीष पांडेय और अरिमर्दन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्राचार्य प्रो. एमके झा ने कॉलेज की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए पूर्ववर्ती छात्रों के योगदान की सराहना की। कार्यकारी निदेशक जेके दास को एलुमनस ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया और मीटा की ओर से 18 पुरस्कार बांटे गए।