FREE में ईशा कोप्पिकर और शिल्पी राघवानी संग खेलें डांडिया, मुजफ्फरपुर में कुछ ही घंटे में मचेगी धूम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Jagran Dandiya Muzaffarpur: शहर के जिला स्कूल मैदान में कुछ ही घंटे बाद आयोजित होने जा रहे जागरण डांडिया नाइट्स को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

जहां एक ओर शहर के अन्य आयोजनों में लोगों को महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं, वहीं इस भव्य कार्यक्रम में आम जनता और युवाओं के लिए प्रवेश पूरी तरह निशुल्क (पास के साथ) रखा गया है।

अभिनेत्रियों का जलवा

इस रंगारंग कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर और भोजपुरी सिनेमा की मशहूर स्टार शिल्पी राघवानी अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगी।

ईशा कोप्पिकर अपने लोकप्रिय गानों और अदाओं से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर करेंगी। वहीं शिल्पी राघवानी अपने खास भोजपुरी अंदाज और गरबा डांडिया से मंच पर समां बांधेंगी।

गानों की मचेगी धूम

डांडिया नाइट के दौरान हिंदी के सदाबहार गीतों के साथ-साथ भोजपुरी गानों का विशेष तड़का देखने को मिलेगा। इस दौरान 'याद पिया की आने लगी', 'मैंने पायल है छनकाई', 'ओ पिया' और 'चम चम चमके चांदनी' जैसे लोकप्रिय गानों पर दर्शक झूम सकेंगे। आयोजकों का उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को इस उत्सव का हिस्सा बनाना है।

ईशा का फिल्मी सफर अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने 1995 में 'मिस टैलेंट' का खिताब जीतकर अपने करियर की शुरुआत की थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों से अभिनय में कदम रखने के बाद उन्होंने रामगोपाल वर्मा की फिल्म 'कंपनी' के 'खल्लास' गाने से बड़ी पहचान बनाई थी। इसके अलावा वे पिंजर, कयामत और डॉन जैसी चर्चित फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं।