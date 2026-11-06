गुजरात और राजस्थान से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, साबरमती-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sabarmati Muzaffarpur Special Train: दीपावली और छठ पर्व के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त और भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है।

यात्रियों की सुविधा और सुगम सफर को सुनिश्चित करने के लिए साबरमती और मुजफ्फरपुर के बीच एक विशेष अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल दो-दो फेरे लगाएगी, जिससे गुजरात और राजस्थान से उत्तर बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

ट्रेन का संचालन

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 09473 साबरमती-मुजफ्फरपुर अनारक्षित स्पेशल आगामी 7 और 14 नवंबर को साबरमती से शाम 7 बजे प्रस्थान करेगी।

यह ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करते हुए तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं वापसी की दिशा में, ट्रेन संख्या 09474 मुजफ्फरपुर-साबरमती अनारक्षित स्पेशल 9 और 16 नवंबर को मुजफ्फरपुर से सुबह 7:30 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 5 बजे साबरमती पहुंचेगी।