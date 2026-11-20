जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur To Mumbai Ahmedabad Special Train: छठ पर्व के बाद ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ और वेटिंग की समस्या को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली और यहां ठहराव वाली तीन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल, बरौनी से एर्णाकुलम और बरौनी से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन शामिल हैं।

इसके अलावा जयनगर से उधना के लिए दो स्पेशल ट्रेनें भी मुजफ्फरपुर होकर चलेंगी। इससे मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने गुरुवार को जानकारी दी।

स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 05525 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल 20 नवंबर को सहरसा से रात 9:45 बजे खुलेगी और 21 नवंबर को रात 2:25 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

यहां से हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर और डीडीयू होते हुए यह ट्रेन 22 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी।

वहीं, गाड़ी संख्या 05223 बरौनी-एर्णाकुलम स्पेशल 21 नवंबर को रात 11:00 बजे बरौनी से रवाना होगी और 22 नवंबर को रात 1:20 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, जो हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर और डीडीयू के रास्ते 24 नवंबर को सुबह 7:00 बजे एर्णाकुलम पहुंचेगी।