जासं, जमशेदपुर। चक्रवात ‘अकवान’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल परिचालन में बड़ा बदलाव किया है।

इसके तहत टाटानगर से ब्रह्मपुर के बीच चलने वाली 20891-20892 वंदे भारत एक्सप्रेस को 20 नवंबर को रद कर दिया गया है।

इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद करने के साथ-साथ कई ट्रेनों को री-शिड्यूल (पुनर्निर्धारित) करने का निर्णय लिया है। री-शिड्यूल की गई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से तीन घंटे से लेकर 11 घंटे तक की देरी से चलेंगी।

गुरुवार को रेलवे प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 19, 20 और 21 नवंबर को यात्रा शुरू करने वाली विभिन्न ट्रेनों का परिचालन इससे प्रभावित होगा।

प्रभावित होने वाली गाड़ियों में हावड़ा, शालीमार, भुवनेश्वर, पुरी, विशाखापत्तनम और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन और समय-सारणी की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि स्टेशन पर अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

रेलवे के अनुसार, जो ट्रेनें अपने प्रारंभिक स्टेशन से पहले ही रवाना हो चुकी हैं, उन्हें रास्ते में नियंत्रित किया जाएगा, जबकि जो ट्रेनें अभी प्रारंभिक स्टेशन से रवाना नहीं हुई हैं, उन्हें पुनर्निर्धारित समय पर चलाया जाएगा।

रद रहने वाली प्रमुख ट्रेनें:

68446 पारादीप-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

68445 भुवनेश्वर-पारादीप एक्सप्रेस

68433 भुवनेश्वर-गुनुपुर एक्सप्रेस

68434 गुनुपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

68420 पारादीप-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

68419 भुवनेश्वर-पारादीप एक्सप्रेस

20841 भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस

20842 विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस

22819 भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस

22820 विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

22883 पुरी-यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस

68403 खुर्दा रोड-पुरी एक्सप्रेस

68404 पुरी-खुर्दा रोड एक्सप्रेस

68450 दासपल्ला-पुरी एक्सप्रेस

68449 पुरी-दासपल्ला एक्सप्रेस

68421 अंगुल-पुरी एक्सप्रेस

68422 पुरी-अंगुल एक्सप्रेस

68413 तालचेर-पुरी एक्सप्रेस

68414 पुरी-तालचेर एक्सप्रेस

18401 बड़गढ़-पुरी एक्सप्रेस

18402 पुरी-बड़गढ़ एक्सप्रेस

68441 जेरंग-पुरी एक्सप्रेस

68442 पुरी-जेरंग एक्सप्रेस

22895 हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस

22896 पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

20891 टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

20892 ब्रह्मपुर-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस

68410 पुरी-खुर्दा रोड एक्सप्रेस

68409 खुर्दा रोड-पुरी एक्सप्रेस

18417 पुरी-गुनुपुर एक्सप्रेस

18418 गुनुपुर-पुरी एक्सप्रेस

68411 भुवनेश्वर-ब्रह्मपुर एक्सप्रेस

68412 ब्रह्मपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

58532 विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर एक्सप्रेस

58531 ब्रह्मपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस

18017 विजयनगरम-पुरी एक्सप्रेस

18018 पुरी-विजयनगरम एक्सप्रेस

री-शिड्यूल होने वाली प्रमुख ट्रेनें: