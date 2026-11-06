अमृतसर कोलकाता और मुंबई से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी, मुजफ्फरपुर रूट को भी राहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Special Trains: दीपावली और छठ पर्व के समापन के बाद ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है।

पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न रेलखंडों से गुजरने वाली ये स्पेशल ट्रेनें नवंबर माह के अंत तक अलग-अलग निर्धारित तिथियों में चलाई जाएंगी। इस फैसले से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।