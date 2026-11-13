समस्तीपुर रेल मंडल के कोचिंग डिपो में लगेंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Rail Division: समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मुजफ्फरपुर सहित सभी प्रमुख कोचिंग डिपो अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगे।

रेलवे प्रशासन ने इन डिपो की सुरक्षा और कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए करीब 2 करोड़ 8 लाख 74 हजार रुपये खर्च करने की योजना तैयार की है।

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उच्चाधिकारी डिपो के भीतर होने वाली हर गतिविधि की सीधा और सख्त निगरानी कर सकेंगे।

कागजी बिल और लापरवाही पर लगाम

सीसीटीवी कैमरे लगने से कोचिंग डिपो में चल रहे वास्तविक कार्यों की मॉनिटरिंग बेहद आसान हो जाएगी। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं या नहीं और धरातल पर काम हो रहा है या केवल कागजों पर ही बिल बनाए जा रहे हैं।