नई दिल्ली और दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों से 8 तक नहीं आएंगे पार्सल, मुजफ्फरपुर में भी रोक की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Delhi Railway Parcel Ban: दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के तहत नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और लुधियाना जंक्शन पर 5 से 8 नवंबर तक सभी प्रकार की पार्सल बुकिंग और परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इसमें लीज पर संचालित होने वाली पार्सल सेवाएं भी शामिल हैं।

कारोबारियों की बढ़ेगी चिंता उत्तर रेलवे द्वारा पार्सल सेवाओं पर लगाए गए इस अस्थायी प्रतिबंध का सीधा असर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी दिखाई देगा। दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों से मुजफ्फरपुर आने तथा यहाँ से भेजे जाने वाले व्यावसायिक पार्सल की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रहेगी।