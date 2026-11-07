छठ पूजा पर रेलवे का बड़ा फैसला, मुजफ्फरपुर सहित 13 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Division Platform Ticket: छठ महापर्व पर रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर समेत 13 प्रमुख स्टेशनों पर 16 से 26 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक रहेगी।

इस दौरान टिकट काउंटर के साथ एटीवीएम और रेलवन एप के माध्यम से भी प्लेटफार्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे।

टिकट बुकिंग पर रोक

रेलवे ने यूटीएस सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है ताकि प्रतिबंधित अवधि में इन माध्यमों से टिकट की बुकिंग नहीं हो सके।

पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय हाजीपुर की ओर से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है।

समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पूर्णिया कोर्ट सहरसा बापूधाम मोतिहारी रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी सकरी लहेरियासराय बेतिया और जयनगर स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू रहेगी।

भीड़ कम करना उद्देश्य

रेलवे के अनुसार प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ कम करना इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने स्वजन को ट्रेन पर चढ़ाने और उतारने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं।

ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय भीड़ बढ़ने से सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में काफी परेशानी होती है।

जरूरतमंदों को मिलेगी छूट

बुजुर्ग अशिक्षित और महिला यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशन आने वाले व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से छूट देने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में स्टेशन प्रशासन द्वारा जरूरत के अनुसार लोगों को विशेष छूट दी जा सकती है।