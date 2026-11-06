मुजफ्फरपुर समेत 13 स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया, दीपावली-छठ के बाद भीड़ संभालने को मेगा प्लान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Railway Holding Area: दीपावली और छठ पूजा का महापर्व संपन्न होने के बाद अपने गंतव्य की ओर लौटने वाले यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने एक व्यापक मेगा प्लान तैयार किया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विशेष निर्देशों के आलोक में समस्तीपुर मंडल प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत मंडल के कुल 13 प्रमुख स्टेशनों पर विशेष 'होल्डिंग एरिया' बनाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। 13 प्रमुख स्टेशन रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है, उनमें मुजफ्फरपुर के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सकरी, जयनगर, रक्सौल, ललितग्राम, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया कोर्ट, मोतिहारी और बेतिया शामिल हैं।

इन सभी चिन्हित होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों के साथ-साथ पर्याप्त रोशनी, पंखे, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुमुक्षु रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। यातायात और सुरक्षा होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्म तक यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए स्टेशनवार अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। भीड़ प्रबंधन और कतार नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सौंपी गई है। इसके अलावा सभी 13 स्टेशनों पर अस्थायी शौचालय, एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एस्केलेटर और लिफ्ट की निगरानी चौबीसों घंटे की जाएगी।

प्लेटफार्म बदलाव पर रोक यात्रियों के बीच फैलने वाली अफरातफरी को रोकने के लिए रेलवे ने सख्त नियम लागू किए हैं। पर्व के दौरान अंतिम समय में ट्रेनों का प्लेटफार्म बदलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में बदलाव जरूरी हुआ, तो इसके लिए सीनियर डीओएम या एडीआरएम स्तर के वरीय अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी। इतना ही नहीं, ट्रेनों के निर्धारित प्लेटफार्म की घोषणा कम से कम 30 मिनट पहले कर दी जाएगी और 14 से 25 नवंबर तक सभी प्रकार की पार्सल बुकिंग पूरी तरह बंद रहेगी। वार रूम और हेल्पलाइन यात्री सहायता और निगरानी के लिए 16 से 25 नवंबर तक विशेष 'वार रूम' सक्रिय रहेगा, जिसमें परिचालन, वाणिज्य और आरपीएफ के अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इसके लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 9263011881 जारी किया गया है।