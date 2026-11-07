मुजफ्फरपुर में देर रात ट्रेन से उतरने पर चिंता खत्म, पुलिस की FREE बस यात्रियों को पहुंचा रही घर

संवाद सहयोगी, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। Railway Station Night Bus Service: दीपावली और छठ महापर्व पर देर रात मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले यात्रियों को पुलिस की निशुल्क बस सेवा का लाभ मिल रहा है।

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने 15 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की थी। यह पहल त्योहारों के दौरान परदेस से लौटने वाले प्रवासियों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है।

रात भर सेवा जारी

यह निशुल्क बस सेवा रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाई जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को लेकर बस बैरिया बस स्टैंड होते हुए तय रूटों पर जाती है।