जब आप घरों में मनाएंगे दीवाली, तब सड़कों पर पहरा देंगे 25 हजार जवान; रातभर जागेगी बिहार पुलिस

राज्य ब्यूरो, पटना। दीपावली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। राज्य के सभी जिलों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, सुरक्षाबलों और होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है। बाजारों से लेकर प्रमुख सड़कों और धार्मिक स्थलों तक पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के थानों को दीपावली की रातभर लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों की पहचान के लिए डिजिटल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।

25 हजार से अधिक जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दीपावली के दौरान भीड़भाड़ और लोगों की आवाजाही को देखते हुए राज्यभर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मियों के अलावा सुरक्षाबलों और होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

दिन के समय बाजारों, प्रमुख सड़कों, धार्मिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। वहीं, शाम होते ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता और बढ़ा दी जाएगी। रातभर सड़कों पर रहेगी पुलिस, थानों को विशेष निर्देश दीपावली की रात किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी थानों को लगातार गश्ती करने का आदेश दिया गया है। पुलिस की टीमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगी।

प्रमुख चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और जवानों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की डिजिटल पेट्रोलिंग इस बार सुरक्षा व्यवस्था केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भी लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए डिजिटल पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर से भी इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे मामलों पर नजर रखकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

आग लगने की घटनाओं से निबटने के लिए फायर ब्रिगेड तैयार दीपावली पर पटाखों और दीयों के कारण आग लगने की आशंका को देखते हुए अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। मुख्य चौक-चौराहों और हाट-स्पाट पर पहले से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

इससे आग लगने की स्थिति में दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंच सकेगी। शहरी इलाकों के साथ-साथ जरूरत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी अग्निशमन व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। आपात स्थिति से निबटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निबटने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) बनाई गई है। इन टीमों को जरूरत पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।