जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Kartik Purnima Train Crowd Muzaffarpur: कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को लेकर सोमवार को भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहने की संभावना है।

सोनपुर, पहलेजा धाम और हाजीपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में भीड़ का दबाव रहेगा। सोमवार की रात 11:42 से कार्तिक पूर्णिमा का मुहूर्त शुरू होने के साथ स्नान आरंभ हो जाएगा, जबकि उदयातिथि के अनुसार मुख्य स्नान मंगलवार को माना जा रहा है।