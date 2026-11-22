संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। Saryu Kamla Express Jay Nagar: जनकपुर और अयोध्या के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 15595/96 सरयू कमला एक्सप्रेस जयनगर में कस्टम जांच पूरी होने के बाद ही रवाना होगी।

तय ठहराव के दौरान कस्टम विभाग, एसएसबी, आरपीएफ और जीआरपी के कर्मी यात्रियों और उनके सामान की जांच करेंगे। ट्रेन परिचालन के दिन कस्टम विभाग सीतामढ़ी, दरभंगा, पिपरौन और जयनगर से अतिरिक्त अधिकारी और हवलदार नेपाली रेलवे स्टेशन पर तैनात करेगा।