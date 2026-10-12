हाजीपुर-सुगौली रेललाइन परियोजना को मिली गति, मधुबनी से सुगौली के बीच 95 करोड़ के टेंडर से पूरा होगा काम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Railway News: हाजीपुर-सुगौली नई रेललाइन परियोजना का प्रभाव मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों पर पड़ने की उम्मीद है।

इस महत्वपूर्ण रेलमार्ग के निर्माण में 23 साल से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन परियोजना के विभिन्न हिस्सों में अब भी काम बाकी है जिसकी शुरुआत 2003-04 में हुई थी।

95.91 करोड़ रुपये की निविदा जारी

अब मधुबनी से सुगौली के बीच शेष निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए पूर्व मध्य रेल ने 95.91 करोड़ रुपये की निविदा जारी कर दी है। इससे इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को जल्द आगे बढ़ाने की बड़ी उम्मीद जगी है।

यातायात और व्यापार को मजबूती मुजफ्फरपुर के लिहाज से यह रेलमार्ग इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर बिहार में रेल संपर्क का विस्तार होने से यात्रियों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों और क्षेत्रीय आवागमन को मजबूती मिलेगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से आसपास के अन्य जिलों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, मुजफ्फरपुर को इसका प्रत्यक्ष लाभ किस रूप में और कितना मिलेगा, यह अंतिम रेलमार्ग व्यवस्था और परिचालन योजना पर निर्भर करेगा। कराए जाने वाले प्रमुख निर्माण कार्य मधुबनी से सुगौली के बीच छोटे पुलों का निर्माण, तटबंध पर मिट्टी भराई, ब्लैंकेटिंग और रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा तटबंध की ढलान पर घास लगाने और पत्थरों की पैकिंग जैसे काम भी शामिल हैं।