बिहार से कर्नाटक, पंजाब और गुजरात के लिए सीधी ट्रेन, दीपावली व छठ पर चलेगी 11 जोड़ी पूजा स्पेशल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Chhath Festival Special Trains: दीपावली और छठ पर्व पर घर आने-जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है।

रेलवे ने मुजफ्फरपुर समेत पूर्व मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों से कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और पूर्वोत्तर के शहरों के लिए 11 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों की सहूलियत के लिए इनमें से कई ट्रेनों में अनारक्षित बोगियां भी होंगी।

कर्नाटक, पंजाब और गुजरात के लिए ट्रेनें

जारी शेड्यूल के अनुसार, हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर स्पेशल (13 अक्टूबर से 24 नवंबर) प्रत्येक मंगलवार को हुब्बल्लि से चलेगी और वापसी में 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार सुबह 8:40 बजे मुजफ्फरपुर से रवाना होगी।