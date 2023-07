मुजफ्फरपुर में बड़े जमीन कारोबारी आशुतोष शाही की बॉडीगार्ड समेत हत्या, चार बदमाशों ने पांच लोगों को मारी गोली

मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की बॉडीगार्ड समेत कर दी गई हत्या। अपराधियों ने घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दि‍या। हमले में दोनों बॉडीगार्ड को भी गोली लगी जिसमें से एक की मौत हो गई। कुल पांच लोगों को गोलियां मारी गईं हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक है। चार लोगों ने घटना को अंजाम दिया। आशुतोष शाही जमीन के कारोबार से जुड़े थे।

मुजफ्फरपुर। आशुतोष समेत दो लोगों की हत्या के बाद अस्पताल में तैनात जवान और लोगों की भीड़

