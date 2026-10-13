Muzaffarpur News : यूपी के संतोष यादव व रतन के अपहरण मामले में गाजीपुर के आरोपित को जेल

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। रामदयालु-भिखनपुरा इलाके से रविवार को उत्तर प्रदेश के अंजली फाउंडेशन के संतोष कुमार यादव व उसके साथी रतन कुमार झा के अपहरण मामले में गिरफ्तार आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। कहा कि घटनास्थल से अपहरण के आरोप में आरोपित उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के देवचंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था।

घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बताया गया कि रविवार को इन दोनों को मारपीट कर हथियार के बल पर अगवा करने की सूचना पर सदर थाने की पुलिस अलर्ट हुई थी।

इसके बाद दोनों को यूपी से सकुशल बरामद किया गया था। हालांकि यूपी पुलिस ने गाजीपुर कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अपहृत रतन को सदर थाने की पुलिस अभिरक्षा में लेकर यहां आई। संतोष पर आरोप है कि कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर कई निवेशकों के करोड़ों निवेश कराने के बाद दफ्तर बंद कर फरार चल रहा था।