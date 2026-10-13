मुजफ्फरपुर के एमआईटी में दो छात्रों से रैगिंग, धमकाकर पूछा- ड्रेस क्यो नहीं पहनते

जागरण संवाददााता, मुजफ्फरपुर। एमआईटी (मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी) में एक बार फिर छात्र से रैगिंग हुई। 2026 बैच में नामांकित बीएमआर के दो छात्रों की सीनियर ने रैगिंग की। आइटी बिल्डिंग के पास उसे सीनियर ने रोका।

धमकाते हुए पूछा कि ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो। फ्रेशर्स को अंडरशर्टिंग कर नहीं घूमना है, तुमलोग बात से नहीं मानने वाले हो।

वहीं जूनियर छात्र के बड़े बाल रखने पर भी उसे धमकाया। मामले को लेकर बीएमआर ब्रांच के दो छात्रों ने कालेज प्रशासन से लिखित शिकायत की है। एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्र को बुलाकर घटना की जानकारी ली।

पीड़ित छात्र ने बताया कि जब वह क्लास में जा रहा था तो सीनियरों ने उसका रास्ता रोका। भला-बुरा कहते हुए पहले धमकाकर नाम पूछा फिर ड्रेस और अन्य तरीकों के पालन करने का दबाव बनाया। छात्र से जब सीनियर की जानकारी मांगी गई तो उसने कहा कि वह उन्हें नहीं जानता है।

कालेज की ओर से सभी जूनियर को यह निर्देश है कि अगर उनके साथ कोई रैगिंग या धमकी देता है तो इसकी जानकारी कालेज प्रशासन को देनी है। इसको देखते हुए उन्होंने लिखित शिकायत की है। कई जूनियर के साथ भी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। छात्रों ने ऐसी घटनाओं को रोकने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने कहा दोपहर 12:15 बजे से करीब आधा घंटे तक सीनियर ने उन्हें रोके रखा। घटना आइटी बिल्डिंग के पास की है जहां फर्स्ट ईयर की कक्षाएं चलती हैं। कालेज प्रशासन की ओर से बताया गया है कि मामले को अनुशासन समिति में भेजा गया है। इस आधार पर समिति कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करेगी।