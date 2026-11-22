जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रानिक बसों के परिचालन के लिए इमलीचट्टी स्थित डिपो में चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंच गई हैं।

बिजली कनेक्शन की राह में रेलवे का काफी दिनों से अड़ंगा था। इसकी वजह से इलेक्ट्रानिक बसों के परिचालन शुरु नहीं होने पर ग्रहण था। यहां एक साथ करीब 14 बसों के चार्जिंग की व्यवस्था होगी। पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रविकांत नारायण ने कहा कि जल्द ही चार्जिंग प्वाइंट शुरू हो जाएगा।



इमलीचट्टी से 50 इलेक्ट्रानिक बसों का होना है परिचालन : पीएम ई-बस सेवा के तहत मुजफ्फरपुर से करीब 50 बसों का परिचालन कई जिलों के लिए होना है। बताया जाता है कि फिलहाल मुजफ्फरपुर डिपो को 25 बस मिलने की संभावना है। हालांकि निगम ने 50 बसों के लिए रूट लगभग तय कर लिया है।

मुजफ्फरपुर-पटना रूट में चार

मुजफ्फरपुर-शिवहर रूट में सात

मुजफ्फरपुर-औराई-उमरी रूट में आठ

मुजफ्फरपुर-साहेबगंज-केसरिया रूट में छह

मुजफ्फरपुर-दरभंगा रूट में पांच

मुजफ्फरपुर-फतेहपुर रूट में एक

मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रूट में छह

मुजफ्फरपुर-महुआगाढ़ी-पुपरी रूट में तीन

मुजफ्फरपुर-जजुआर-पहसौल रूट में दो

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रूट में चार

मुजफ्फरपुर-कटरा-चामुंडा स्थान रूट में चार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र ने दिए 18.86 करोड़ 12 नवंबर 2026 को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कुल 18 करोड़ 86 लाख रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि योजना के केंद्रांश मद से जारी की गई है। मुजफ्फरपुर को 7.51 करोड़ रुपये, पूर्णिया को 5.96 करोड़ रुपये और दरभंगा को

5.39 करोड़ रुपये दिए गये हैं। ज्ञात हो कि पीएम ई-बस सेवा के तहत पहले ही पांच शहरों में डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 62.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। अब 18.86 करोड़ मिलने से दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में ई-बस सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में 62 करोड़ 83 लाख का बजट मुजफ्फरपुर : बिहार में सार्वजनिक परिवहन को नया रूप देने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 62 करोड़ 83 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी।