पूर्वी चंपारण के युवक ने मुजफ्फरपुर में फंदे से लटककर दी जान, जांच के लिए बुलाई गई एफएसएल टीम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर थाना के साकेतपुरी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृत युवक अस्मित कुमार था। वह पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना इलाके के ठिकहां गांव का रहनेवाला बताया गया है।

शनिवार को हुई इस अनहोनी के बाद मृतक के स्वजन में चीख-पुकार मच गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय नागरिकों द्वारा मामले की सूचना तुरंत सदर थाने की पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का मुआयना किया।