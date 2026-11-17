संवाद सहयोगी, बैरिया। चंद्रलोक गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर सीआरपीएफ जवान का शव मिला। डाउन लाइन पर प्वाइंट नंबर 512 के पास शव पड़ा था।

इसकी पहचान मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोपालपुरा निवासी सुरेंद्र बहादुर सिंह (50) के रूप में हुई है। पास से सीआरपीएफ का पहचान पत्र, मोबाइल और पर्स मिला है। पर्स में 3200 रुपये भी मिले।

रेल थाने के थानेदार इंस्पेक्टर बीरबल कुमार राय ने बताया मंगलवार सुबह की-मैन ने ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना दी।

रेल पुलिस व जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव सीआरपीएफ के झपहां स्थित सेक्टर मुख्यालय के पदाधिकारियों को सौंप दिया।

बताया गया कि सुरेंद्र छुट्टी पर गांव गए थे। मंगलवार शाम झपहां स्थित सेक्टर मुख्यालय में योगदान देना था। इसके लिए वह गोंदिया एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर पहुंचे थे।

आशंका जताई जा रही कि ट्रेन में नींद लग जाने के कारण वह स्टेशन पर नहीं उतर सके। चंद्रलोक गुमटी के पास ट्रेन पहुंचने पर हड़बड़ी में उतरने के दौरान चपेट में आ गए होंगे।

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