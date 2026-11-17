भाजपा नेता को '6 इंच छोटा' करने की धमकी, दरभंगा में VIP प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ शिकायत दर्ज
दरभंगा में भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
HighLights
मुकेश सहनी पर भाजपा नेता को धमकी देने का आरोप।
संतोष यादव ने तिलकेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस को धमकी भरे भाषण का ऑडियो क्लिप सौंपा।
संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और महिसोट उर्फ नरकटिया गांव निवासी संतोष यादव ने मंगलवार को तिलकेश्वर थाने में आवेदन देकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
उनका आरोप है कि सहनी ने उन्हें छह इंच छोटा करने की धमकी दी। यादव ने आवेदन के साथ सहनी के भाषण का ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंपा है।
आवेदन के अनुसार, 14 नवंबर को सहनी ने यादव को फोन कर पूछा कि वह मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। यादव ने जवाब दिया कि मंदिर सार्वजनिक रूप से बन रहा है और इसे सार्वजनिक ही रहने दिया जाए।
आरोप है कि इस पर सहनी ने कहा, “तुम दुनिया में रहोगे, तब न मंदिर सार्वजनिक कराओगे। हमको तुम नहीं पहचानते हो।”
यादव ने आरोप लगाया कि 15 नवंबर को सहनी ने उनके गांव महिसोट में लोगों के साथ बैठक की और उन्हें उकसाते हुए यादव को छह इंच छोटा करने की धमकी दी।
यादव के अनुसार, सहनी ने यह भी कहा कि अब यह लड़ाई भाजपा के नेता से है। थानाध्यक्ष केशरी नंदन कुमार राम ने आवेदन मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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