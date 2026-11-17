संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और महिसोट उर्फ नरकटिया गांव निवासी संतोष यादव ने मंगलवार को तिलकेश्वर थाने में आवेदन देकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।

उनका आरोप है कि सहनी ने उन्हें छह इंच छोटा करने की धमकी दी। यादव ने आवेदन के साथ सहनी के भाषण का ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंपा है। आवेदन के अनुसार, 14 नवंबर को सहनी ने यादव को फोन कर पूछा कि वह मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। यादव ने जवाब दिया कि मंदिर सार्वजनिक रूप से बन रहा है और इसे सार्वजनिक ही रहने दिया जाए।