मुजफ्फरपुर में छठ पर लौकी 300 रुपये किलो, 120 रुपये जोड़ा बिका गागल नींबू; मद्रास-बंगाल के केले से सजेगा सूप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शहर के बाजारों में पूजा सामग्री की आवक तेज हो गई है।

व्रतियों के दउरा व सूप में सजने वाले फल से लेकर नहाय-खाय के प्रसाद तक की खरीदारी को लेकर बाजार में रौनक बढ़ने लगी है।

हालांकि, इस बार कुछ पूजन सामग्री के भाव ने व्रतियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। खासकर लौकी की कीमत ने सभी को चौंका दिया। बंगाल समेत अन्य जगहों से लौकी की आवक नहीं होने से यह बाजार से लगभग गायब हो गई।

जिन व्रतियों ने गुरुवार को लौकी नहीं खरीदी उन्हें नहाय-खाय के दिन शुक्रवार को इसके लिए 300 रुपये किलो तक चुकाने पड़े। वहीं, बेहतर गुणवत्ता वाले केले के दाम भी पिछले साल की अपेक्षा 100 से 200 रुपये तक अधिक हैं।

मद्रास, बंगाल व असम से पहुंच रहा केला छठ पूजा में केले का विशेष महत्व है। इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाने के साथ ही दउरा व सूप में सजाया जाता है। इसके लिए मुजफ्फरपुर की मंडी में मद्रास, बंगाल व असम से केला पहुंच रहा है।

मुजफ्फरपुर के अलावा पटना के कारोबारी भी यहां से केला खरीदकर ले जा रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल की अपेक्षा इस बार मंडी में बेहतर गुणवत्ता का केला आया है। इससे इसकी कीमत में 100 से 200 रुपये तक की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश का बेहतर गुणवत्ता वाला केला 800 से 900 रुपये घौद बिक रहा है। वहीं, बंगाल का केला 300 से 500 रुपये घौद तक है। कारोबारियों का कहना है कि अलग-अलग राज्यों से केले की आवक जारी है। खरीदारों की संख्या कम है, लेकिन छठ की खरीदारी तेज होने के साथ बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।

गागल नींबू की कम पैदावार से बढ़े दाम छठ पूजा में गागल नींबू की भी विशेष मांग रहती है। इस बार इसकी पैदावार कम होने का असर बाजार पर दिख रहा है। एक जोड़ा गागल नींबू 100 से 120 रुपये में बिक रहा है।

वहीं, गन्ने की कीमत पिछले साल की अपेक्षा कम है। छपरा के मेघ निवासी गन्ना विक्रेता राहुल कुमार ने बताया वह इस बार समस्तीपुर व चंपारण से गन्ना लेकर आए हैं। पिछले साल एक जोड़ा गन्ना 140 रुपये में बिक रहा था। इस बार 120 रुपये में बिक्री हो रही है। इस बार गन्ने का भाव पिछले साल से कम है। चीनी महंगी होने से खाजा भी 200 रुपये किलो पूजा सामग्री के साथ छठ में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल होने वाले खाजा की कीमत भी बढ़ गई है। पिछले साल 160 से 170 रुपये किलो बिकने वाला खाजा इस बार 200 रुपये किलो पहुंच गया है।