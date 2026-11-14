छठ महापर्व 2026 : नहाय-खाय पर आसमान छू गए कद्दू के भाव: भागलपुर में ₹ 1000 Kg तक बिका, 50-100 ग्राम खरीदते दिखे लोग

जागरण टीम, भागलपुर / घोघा / अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। छठ महापर्व 2026 : लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन नहाय-खाय को लेकर बाजारों में कद्दू (लौकी) और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भागलपुर जिले के घोघा स्थित गोल सड़क पर लगने वाली हाट में कद्दू की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि इसकी कीमत रिकॉर्ड एक हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। मांग के मुकाबले बाजार में आवक काफी कम होने के कारण व्रतियों और श्रद्धालुओं को मजबूरी में 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक कद्दू खरीदना पड़ा।

आस्था की अनिवार्यता के कारण थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदा कद्दू नहाय-खाय के अनुष्ठान में कद्दू-भात का प्रसाद बनाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसे में आसमान छूती कीमतों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई और लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से 50 से 100 ग्राम कद्दू खरीदकर पूजा की परंपरा निभाई। इधर, घोघा हाट में 1,000 रुपये प्रति किलो कद्दू बिकने से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आवक और आवागमन प्रभावित होने से दाम बढ़ने की चर्चा की जा रही है।