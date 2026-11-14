छठ घाट पर जाते समय बच्चों के जेब में ये रखें ये पर्ची, मुजफ्फरपुर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी 

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जनहित में एडवाइजरी जारी किया गया है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं, छठव्रतियों एवं आमजन से अपील किया गया है कि पूजा के लिए घर से निकलते समय बच्चों के पाकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रख दें।

बच्चों का हाथ कभी न छोड़ें, उन्हें इधर-उधर जाने न दें। महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाएं और न ही उस पर ध्यान दें। किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ साथ न ले जाएं। धूम्रपान व किसी भी नशे का सेवन न करें।

सड़क पर धीरे-धीरे जाए सड़क पर धीरे-धीरे जाए। कतारबद्ध होकर जाएं, जल्दबाज़ी बिल्कुल न करें। सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें तथा अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। सुरक्षा जांच आपके एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अतः सुरक्षा जांच में सहयोग करें।

लावारिस वस्तु बिल्कुल न छुएं, डायल 112 को दें सूचना किसी भी प्रकार की लावारिस वस्तु या संदिग्ध वस्तु अगर आपको दिखाई पड़े तो उस संदिग्ध वस्तु को बिल्कुल ना छुएं तथा इसकी सूचना तुरंत डायल 112 या वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष या नियंत्रण कक्ष को दें।