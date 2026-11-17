जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आवागमन सुलभ करने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से मधौल से सदातपुर तक 17 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया गया था। पिछले वर्ष ही इस बाईपास से आवागमन शुरू हुआ था। लेकिन सालभर में ही यह बाईपास मधौल के समीप धंस गई है।

बाईपास के किनारे सड़क पूरी तरह धंस गई और पूरी सड़क ही भराभरा कर नीचे गिर गई है। अब तक एनएचएआई के संज्ञान में मामला नहीं आया है। स्थानीय लोग सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं।

250 करोड़ रुपये में सड़क का निर्माण विदित हो कि यह सड़क करीब 250 करोड़ रुपये से एनएचएआई ने बनवाया था। यह पटना-हाजीपुर एनएच को मोतिहारी हाईवे से सीधे जोड़ती है। मोतिहारी की ओर से आने वाले वाहनों को बैरिया-चांदनी चौक या भगवानपुर रामदयालु होकर हाजीपुर जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई।