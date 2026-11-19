जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU PG Second Semester Exam 2026: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2025-27 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है।

जारी शेड्यूल के अनुसार, मुख्य विषयों की परीक्षाएं एक दिसंबर से 18 दिसंबर तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रो. गिरिजेश नंदन कुमार ने गुरुवार को यह कार्यक्रम जारी किया।

बढ़ाई गई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि

पूर्व निर्धारित समयसीमा (सात नवंबर) के बावजूद कई विभागों और कॉलेजों में सभी विद्यार्थियों के आवेदन जमा नहीं हो सके थे। इसे लेकर विभागाध्यक्षों और प्राचार्यों ने अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद वंचित परीक्षार्थियों को एक और अवसर देते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है।

अब विद्यार्थी 21 नवंबर तक अपने संबंधित विभागों और कॉलेजों में परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, जबकि 22 नवंबर को शाम पांच बजे तक सभी फॉर्म पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। वायवा और स्किल पेपर का कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्य विषयों के बाद 19 दिसंबर को पहली पाली में सभी ग्रुप के छात्रों के लिए कंप्यूटर एंड आईटी स्किल की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में लाइफ कम्युनिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का पेपर लिया जाएगा।